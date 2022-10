Puliamo il Mondo, nuova iniziativa per l'ambiente: appuntamento a Candelo

Una giornata a favore dell'ambiente. Questo il fine ultimo di Puliamo il Mondo, in programma domani, sabato 15 ottobre, dalle 10 alle 12.30, in piazza Castello.

“Tutti sono invitati – commenta il sindaco Paolo Gelone - Dimostriamo ancora una volta che Candelo è speciale, che Candelo è protagonista concreta delle azioni per un futuro migliore e che a Candelo questo futuro lo vogliamo raggiungere tutti insieme, con partecipazione e impegno. Perché a Candelo non lo facciamo una sola giornata all'anno, ma tutte le settimane: in questa occasione, a maggior ragione, per dare un'impronta serve essere in tanti, sempre di più, tutti insieme. Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare”.