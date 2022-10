Passy “Città Alpina dell’anno 2022”, venerdì Biella consegna il testimone

La città francese di Passy ha ottenuto il titolo di “Città Alpina dell’anno 2022” per la sua politica di sviluppo sostenibile. In questo anno della Città Alpina, il comune situato nelle Alpi della Savoia si concentrerà in particolare sul miglioramento dell’efficienza energetica e della qualità dell’aria, nonché sulla gestione delle aree naturali sensibili.

Al momento il titolo è però di Biella, gli è stato assegnato lo scorso 2 dicembre, che dopo l'assemblea in calendario venerdì passerà dunque il testimone a Passy. Presenzieranno alla cerimonia il sindaco Claudio Corradino e l'assessore all'Unesco e al Commercio Barbara Greggio.

E' dal 1997 le città dello spazio alpino che realizzano in maniera esemplare e paritaria gli interessi dell’economia, dell’ambiente e del sociale nel proprio comune – in linea con i dettami della Convenzione delle Alpi – vengono premiate da una Giuria internazionale con il titolo di “Città Alpina dell’anno”.

Il titolo costituisce da un lato un riconoscimento per le politiche finora adottate da una città, dall’altro vuole anche essere un incoraggiamento e un impegno a proseguire con decisione la via intrapresa. Le città premiate cooperano nell’ambito dell’omonima associazione. Attualmente aderiscono alla rete 18 città da Slovenia, Germania, Austria, Svizzera, Italia e Francia.

Biella (2021) è la nona città alpina italiana dell'anno dopo Morbegno (2019), Bressanone (2018), Tolmezzo (2017), Lecco (2013), Bolzano (2009), Sondrio (2007), Trento (2004) e Belluno (1999).