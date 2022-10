Mongrando, al via lavori in frazione Granero e sul ponte Gilino

Nei prossimi giorni avranno luogo a Mongrando i lavori in frazione Granero e sul ponte Gilino. “Nella frazione l'intervento prevede la realizzazione di opere di sostegno con fondazione profonda sul ciglio di valle della viabilità, dove il cedimento stradale è maggiormente marcato, mettendo in sicurezza la tratta viaria attraverso la realizzazione di una berlinese di micropali e tiranti – spiega il sindaco Antonio Filoni - L’opera risulterà lunga 46.50 metri e l’importo complessivo, finanziato con i fondi dell’Unione Europea Next Generation UE, sarà pari ad euro 230mila euro. L’intervento è il completamento di un altro effettuato nell’anno 2010 in somma urgenza e nell’anno 2015 a seguito di un ulteriore contributo regionale”.

Per quanto riguarda il ponte Gilino, invece, sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per alcune parti ammalorate e sostituzione dei giunti di dilatazione. “L’importo complessivo dell’opera – sottolinea Filoni - finanziato con i fondi dell’Unione Europea Next Generation UE, sarà pari ad euro 110mila euro”.