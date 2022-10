In aumento gli incendi dolosi nel Biellese. Un momento di riflessione in Prefettura per la Settimana della Protezione Civile

"E' fondamentale la sinergia, il ruolo dei sindaci, è importante lavorare per una mappatura del territorio per capire dove si trovano gli insediamenti abitativi e di chi sono i terreni, per poter intervenire al meglio e tempestivamente", queste le parole in chiusura del Prefetto della Provincia di Biella Franca Tancredi, in occasione del momento di riflessione sul tema “Prevenzione e gestione del rischio di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale. La situazione del territorio biellese”. L'incontro si è tenuto nella mattina di oggi giovedì 13 ottobre in Prefettura per la “Settimana della Protezione Civile”.

All'evento hanno partecipato oltre al sindaco di Biella Claudio Corradino, il vice presidente della Provincia Federico Maio e sono intervenuti Cristina Ricaldone (settore Protezione Civile Regione Piemonte); Luca Torrini, (dirigente AIB Direzione Regionale CNVVF); il Tenente Colonnello Francesco Melosu, (comandante Gruppo CC Forestali di Biella e Vercelli), Sonia Colle (gruppo carabinieri forestali di Biella e Vercelli); Gian Matteo Passuello, (sindaco di Pray e presidente Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale); Daniele Cora, (ispettore generale del Corpo Volontari AIB Piemonte); Cleto Canova (presidente del coordinamento territoriale del volontariato di Protezione Civile di Biella) e Alessandro Segatori, (comandante dei Vigili del Fuoco di Biella).

A prendere la parola per prima è stata Cristina Ricaldone che ha presentato il piano operativo regionale anti incendi, l'organizzazione del sistema AIB della Regione e le sue peculiarità, oltre che i riferimenti normativi in materia. Luca Torrini ha puntato invece l'attenzione sugli incendi interfaccia e si è soffermato sulle buone pratiche per proteggersi in caso di incendi.

Hanno poi preso la parola il Tenente Tenente Colonnello Francesco Melosu, (comandante Gruppo CC Forestali di Biella e Vercelli), quindi Sonia Colle (gruppo carabinieri forestali di Biella e Vercelli) che è entrata nel merito della realtà Biellese. "La zona colpita negli ultimi tempi è in particolare quella della Serra, soprattutto le zone a pascolo e boscato. Le cause? Si è trattato prevalentemente di incendi dolosi. Dobbiamo solo tenere presente che è importante arrivare subito per poter risalire alle cause, o quanto meno il prima possibile". Sonia Colle ha poi anche snocciolato dati come quello dell'aumento degli incendi, passati in provincia da 24 nel 2019 a 34 nel 2022.

Gian Matteo Passuello in qualità di presidente Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale ha spiegato come abbiano fornito ai Comuni un servizio di allerta incendi in modo che i loro cittadini possano essere avvisati e tenuti informati in tempo reale. Sempre Passuello ha poi evidenziato alcune criticità del territorio, come il fatto che la gran parte dei terreni boscati siano di privati che non li tengono puliti, in diverse occasioni sia difficile a risalire agli stessi e l'importante mancanza di idranti. "La rete antincendio è ferma al dopoguerra, qualcuno deve intervenire", ha concluso nel suo intervento.

L'Ispettore Generale Daniele Cora ha presentato la struttura operativa del corpo AIB e il ruolo del suo personale all'interno della struttura di coordinamento presente negli scenari di incendio boschivo. E' poi entrato nei dettagli per quanto riguarda il Biellese, con i suoi più di 200 volontari dei quali 65 generici e 24 di supporto. “Il nostro, quello piemontese, è uno dei migliori sistemi in Italia a detta di diverse persone e ne sono convinto”, ha affermato tranquillamente.

Cleto Canova del Coordinamento Territoriale della Protezione Civile ha spiegato come il loro intervento funga da sopporto allo spegnimento di incendi, supporto logistico.

Alessandro Segatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Biella ha parlato infine del concorso del Corpo nell'attività di spegnimento degli incendi boschivi. “Dal 2018 al 2022 abbiamo fatto 13 mila interventi – ha esordito - . Siamo un comando snello, che lavora bene, in modo coscienzioso, nonostante manchi personale come è risaputo. La maggior parte sono stati interventi di soccorso a persona. Appena il 5% hanno riguardato gli incendi, ma che sono saliti al 7% l'ultimo anno, come conseguenza dell'aumento di questi”.