Il Natale a Biella non sarà al buio, ma "A basso impatto ambientale", rassicura l'assessore Greggio, foto C. Rolando

Dopo qualche settimana l'organizzazione del Natale in città inizia ad avere contorni più precisi. La macchina comunale si è messa in moto, e l'assessore al Commercio Barbara Greggio, che porta avanti il progetto di concerto con Ascom, Confesercenti, Confartigianato e Cna, non ha dubbi: "Non sarà un Natale al buio, solo in linea con il periodo. Useremo non le classiche luminarie, ma quelle ad impatto ambientale".

Il Natale in città sembra dunque essere "salvo". "Le luci ci saranno, e ad occuparsi di acquisto e posa sarà la ProLoco Biella Valle Oropa - spiega l'assessore - che praticamente sarà il nostro braccio operativo. E lo farà con il nostro contributo. Non vogliamo lasciare Biella al buio e senza atmosfera. L'animazione ci sarà, come pure la pista di pattinaggio e anche gli alberi di Natale", rassicura l'assessore.

"Stiamo ancora mettendo a punto i dettagli degli eventi - conclude l'assessore - anche quelli non mancheranno. Ma per quelli ci vorrà un attimo. E' chiaro che in un momento come questo non illumineremo la città a giorno, ma come noi fanno anche altri Comuni, ma sarà comunque Natale".