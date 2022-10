Biella, il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile si presenta

Il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile della Città di Biella aderisce alla “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile ed organizza sabato 15 ottobre (dalle 15 alle 19) in via Italia, la via pedonale che attraversa il centro città, uno stand promozionale.

Nell’occasione i volontari si faranno conoscere ai cittadini, portando all'attenzione degli stessi le loro attività; inoltre saranno esposte alcune attrezzature e automezzi. Sarà quindi un'occasione per cercare di coinvolgere i cittadini nelle attività della Protezione Civile ed invitarli sia a visitare la sede del Gruppo Comunale, sia a partecipare a successivi incontri nei quali approfondire un'eventuale iscrizione al gruppo stesso. I volontari del Gruppo Comunale saranno quindi presenti nello stand allestito in centro città e spiegheranno, anche raccontando aneddoti ed esperienze passate, quali sono le principali attività che svolgono a servizio della Città di Biella e di altri 25 comuni convenzionati per il Servizio di Protezione Civile con la Città di Biella.

Attualmente il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile della Città di Biella è formato da circa 40 persone e ha in dotazione diversi automezzi ed attrezzature per la gestione degli interventi di emergenza in caso di calamità.

L'evento è inserito anche nell'elenco delle iniziative legate alla “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, promossa dal Governo attraverso il Dipartimento di Protezione Civile. Altre info si possono trovare sulla pagina https://eventi.protezionecivile.gov.it/it/settimana-della-protezione-civile/gli-eventi-promossi-dal-territorio.