Tre podi a Torino per Piemonte Ginnastica

Domenica 9 settembre le atlete della Piemonte Ginnastica hanno partecipato a Torino alla terza prova del Campionato Regionale individuale Silver. Un bell’inizio stagione con tre podi. L’Allieva Giulia Gallo, in quarta fascia di età è argento in LB1 con ottimi punteggi con fune e cerchio, mentre in LA2 Alessandra Mosca, Jnuior1, e Sofia Piccaluga, Junior2, con cerchio e clavette salgono sul primo gradino del podio con punteggi buoni, in una gara non affollata, che ha permesso di testare la preparazione e tornare nel clima agonistico.

“Bella esperienza per le giovani atlete e le loro istruttrici Francesca Boggio e Giada Pomini che vedono premiare l’impegno estivo e l’entusiasmo di presentarsi in gara ad inizio stagione” conferma Donatella Eterno, appena rientrata dal Golden Age Gym Festival, manifestazione internazionale svoltasi a Madeira, che ha visto 1600 atleti master da tutta Europa esibirsi sulle più belle piazze dell’isola portoghese. “Ho visto come la ginnastica può accompagnare la persona lungo tutta la vita, modificandosi per contenuto tecnico ma offrendo sempre occasioni di gioia, soddisfazione e socialità. Un esempio da copiare e obiettivo da perseguire”.