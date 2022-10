Al via un corso di avvicinamento alla MTB ed E-Bike

Per gli interessati è in calendario a scelta il 15 e il 16 di ottobre con ritrovo alle ore 8.30 presso il Centro Formazione MTB CSEN a Camburzano (BI) in via Provinciale 52/A - presso Lovato Bike, un corso di avvicinamento alla MTB ed E-Bike.

E' indicato per tutti coloro che desiderano imparare i fondamenti di guida, le tecniche di base necessarie per pedalare in sicurezza, sia in salita che in discesa, divertendosi con questi favolosi mezzi eco friendly.