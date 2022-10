Castagnata al Santuario di Oropa

La Conca di Oropa è ricca di castagni, un albero che soprattutto in passato costituiva una vera e propria fonte di vita grazie alle molteplici possibilità di utilizzo della pianta e dei suoi prodotti, come la farina. Alimento essenziale per le popolazioni montane, le castagne e i prodotti derivati sono oggi un’occasione per riscoprire i sapori di una volta, dalle caldarroste alle castagne con burro e lardo, fino alla minestra di latte e castagne e ai deliziosi dessert.

Con l’autunno, le foglie si tingono di colori straordinari e le montagne si accendono di rosso, giallo e arancio: la stagione ideale per scoprire la natura e i sapori del territorio e per effettuare delle magnifiche passeggiate in occasione del foliage in valle Oropa. In collaborazione con il Giardino Botanico di Oropa, ogni fine settimana si organizzano visite al Santuario e alla Conca di Oropa.