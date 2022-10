“Ad Maiorem Dei Gloriam”, al debutto la 35.a edizione nella chiesa di San Filippo e in Cattedrale

L’organista Agostino Maria Greco apre “Ad maiorem Dei Gloriam” –trentacinquesima edizione, presentando musiche di Dietrich Buxtehude, J.S.Bach, F. Mendelssohn.

La Rassegna inizia sabato 15 ottobre alle 21, con il primo dei tre appuntamenti in programma presso la chiesa dell'Oratorio di San Filippo a Biella, in via San Filippo 12. Il concerto d’esordio sarà l’occasione per riascoltare l'Organo Bianchi del 1868, strumento molto apprezzato dagli intenditori, nel panorama della musica organistica biellese.

Il venerdì 28 Ottobre la rassegna si sposta in Cattedrale, con una serata musicale dedicata all’Organo “fratello” in Santo Stefano, anch'esso costruito dal maestro Bianchi a metà dell'Ottocento e anch'esso restaurato, per un concerto-conferenza in particolare omaggio ai 250 anni della presenza dal primo organo in Cattedrale, allora opera di Giuseppe Ramasco. Il Concerto per organo sarà eseguito da Giovanni Panzeca, con l'accompagnamento della splendida voce della soprano Tiziana Ravetti e con la partecipazione di Alberto Galazzo, storico.

Lunedi 31 Ottobre, alle ore 21, sempre nella Chiesa di San Filippo, il Concerto per la Solennità di Tutti i Santi, con un eccellente ensemble di clavicembalo, archi e fiati denominato Le folies ensemble. I Padri dell’Oratorio desiderano vivamente negli importanti appuntamenti per i concerti avere la presenza degli Amici dell’Oratorio, in clima meditativo di vero ascolto musicale, quale quello concepito da San Filippo Neri, presso la Chiesa dei Padri in Biella.