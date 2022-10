Manifattura Tessile Arredamento: Dal progetto personalizzato del tessuto al prodotto finito

L’azienda di Vigliano MTA (Manifattura Tessile Arredamento), specializzata nel mondo della tovaglieria e del tessuto per l’arredamento, da oltre vent’anni serve ristoranti, pizzerie, hotel, B&B e tutte quelle attività che fanno parte del settore alberghiero, dei catering e della ristorazione.

Il punto forte di questa realtà sta proprio nella personalizzazione: ogni attività potrà vedere il proprio progetto realizzato scegliendone i colori, i materiali e le dimensioni.

Quali sono gli step per la realizzazione di un prodotto?

In prima battuta si fissa un appuntamento, per analizzare e valutare i campioni di vari colori, disegni, tessiture e tipologie di tessuto; dopodiché l’azienda potrà scegliere se acquistare i prodotti finiti già presenti in MTA, oppure procedere con un ordine personalizzato in ogni forma: quantità, misure, colore.

Per realizzare un ordine interamente personalizzato è necessario raggiungere un minimo d’ordine di tintoria: questo viene richiesto da MTA per garantire prezzo e qualità del prodotto finale che si andrà a realizzare. Altrimenti, se il cliente preferisce acquistare senza badare alla quantità, può sempre utilizzare il servizio di stock-service, ovvero acquistando il tessuto che è già presente in magazzino, con il grande vantaggio di usufruire di tempi di consegna brevissimi senza minimi di tintoria.

Quali prodotti può realizzare MTA?

Si possono realizzare tovaglie, tovaglioli, runner, tovagliette, portapane, sottopiatti, centrotavola, fodere per cuscini, tutto ciò che riguarda il settore alberghiero e della ristorazione, ovvero bar, ristoranti, agriturismi, hotel, b&b e catering per l’organizzazione di eventi e cerimonie. MTA dispone di diversi materiali, che vanno dal cotone-lino, al cotone-poliestere, fino al 100% poliestere.

Come svolge il lavoro, quindi, il team di MTA?

“Realizziamo dei disegni personalizzati, che possono partire dalle richieste del cliente oppure dalle idee del nostro disegnatore” spiega Riccardo. “Una volta impostato il progetto, si scelgono poi tipologia di tessuto, colore e misure finali, per poi partire con la lavorazione che ci permetterà di ottenere il tessuto finito”.

Per fissare un appuntamento, in un giorno o ad un orario personalizzato, è possibile telefonare a Riccardo al numero 340 1674115.

Manifattura Tessile Arredamento si trova a Vigliano Biellese, in via Alfonso Lamarmora 218. Per informazioni: Tel. 015 8123397 – Cell. 340 1674115 (Riccardo)