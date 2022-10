“Le Nostre Montagne”, Fotoclub Biella in mostra agli Orsi

“Le Nostre Montagne”, è il titolo della mostra fotografica organizzata da Fotoclub Biella al Centro Commerciale Gli Orsi di Biella e che sarà visitabile fino all'8 novembre.

Ecco come Fotoclub Biella descrive la mostra: “Viviamo in un territorio ricco di ambienti naturali pieni di varietà e di fascino che racchiude, in uno spazio ristretto, montagne, colline, piccoli laghi, pianure. Tanti piccoli tesori, ognuno pronto a stupirci. Oggi la nostra attenzione si sofferma sui pendii e le cime delle montagne. Sui sentieri percorsi in solitudine o in allegra compagnia, con il piede pesante o la corsa leggera, nel candido scenario innevato come nel variopinto acquerello di boschi e prati estivi. Un senso di appartenenza ci avvicina, comunicando una sensazione familiare che va oltre cognomi o indirizzi e che si esprime nel percepire come storie e sentimenti siano spesso intimamente connessi alle nostre montagne. Un pensiero come ringraziamento all’ambiente che ci ospita, a flora e fauna non sempre conosciute, a chi ci vive, a chi lo attraversa con rispetto. Uno sguardo che condividiamo con piacere con te che oggi, tra fretta e curiosità, ti soffermi per qualche istante. Ti auguriamo di trovare nelle immagini non solo ricordi, ma anche ispirazione e stimolo per nuove passeggiate e, chissà, gradevoli scoperte. Uno sguardo al mondo a partire dall’amore per il territorio Buona esplorazione!”