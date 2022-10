"Candelo che scrive", l'incontro con il Cav. Danilo Lazzarini

Nell'ambito dell'iniziativa "Candelo che scrive", sabato 15 ottobre alle 17,15 è previsto presso un incontro presso il Centro Culturale Le Rosminiane Sala Affreschi Pier Carlo Robiolio in via Matteotti 48, Candelo (BI) con il Cav. Danilo Lazzarini.

L'autore de “ Il tuo fabbro. Dal Polesine al Piemonte “ converserà con alcuni amici polesani e col pubblico.

La storia autobiografica, narrata dal cav Danilo Lazzarini nel libro “Il tuo fabbro- Dal Polesine a Candelo”, nasce a Taglio di Po, in provincia di Rovigo, luogo in cui nacque nel lontano 1931. E’ un polesano che, come tanti altri immigrato nel Biellese e a Candelo, ha saputo costruirsi un futuro grazie al suo lavoro.