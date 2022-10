Pericolo a Quaregna, cartelli in mezzo alla strada prima della galleria (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri ieri pomeriggio a Quaregna Cerreto. Alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di alcuni cartelli rimossi e posti in mezzo alla strada, in prossimità della Galleria Ronco. In breve tempo, il personale preposto ha recuperato la segnaletica danneggiata ripristinando così la viabilità.