Morta a Biella Vittorangela Riva Rossaro, fondatrice di Lions Club Bugella e Garden Club Biella

È mancata ieri all'affetto dei suoi cari la dottoressa Vittorangela Riva Rossaro. Aveva 98 anni. Nata a Torino, si è trasferita nel Biellese con la famiglia agli inizi degli anni '60: apprezzata docente di italiano e storia, ha insegnato nei diversi istituti tecnici del capoluogo, come l'ITI e i Geometri.

Molto attiva nel mondo dell'associazionismo, ha fondato nella seconda metà degli anni '80 il Lions Club Bugella Civitas guidandolo per due anni. Appassionata di piante e fiori, ha dato vita al Garden Club Biella ricoprendo l'incarico di presidente per almeno 15 anni. Infine, negli ultimi anni, ha tenuto una rubrica sull'Eco di Biella dove ha coltivato il suo antico amore per il verde.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di San Paolo, a Biella. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 10 di domani, 13 ottobre.