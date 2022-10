Biella, non hanno il biglietto e vogliono lo stesso salire sul pullman: arrivano i Carabinieri

È stato necessario l'intervento dei Carabinieri per far riprendere la marcia di un pullman di linea. Stando alle ricostruzioni del caso, alcuni ragazzini avrebbero voluto salire a bordo del mezzo nonostante non avessero il biglietto. Una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno identificato tre giovanissimi; in seguito, sono stati sanzionati.