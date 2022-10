Biella in lutto, è morta la storica direttrice degli asili nido Maria Martone (foto dalla pagina Facebook di Claudio Corradino sindaco di Biella)

Lutto a Biella per la morte di Maria Martone, scomparsa all'età di 78 anni. A ricordarla, in queste ore, il sindaco Claudio Corradino sui propri canali social: “Insieme a tutta l’amministrazione comunale ci stringiamo vicini alla famiglia di Maria Martone, per lungo tempo storica direttrice degli asili nido di Biella”.

Il Santo Rosario si terrà giovedì 13 alle 18 nella chiesa del Villaggio Lamarmora. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, si terranno venerdì 14 alle 10.30 sempre al Villaggio.