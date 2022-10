Aneddoti e racconti dallo spazio a Città Studi con Paolo Nespoli, iscritto all'albo d'onore della città di Biella

Presso l’auditorium di Città Studi, il Sindaco Corradino, alla presenza delle autorità locali e di un folto pubblico di ammiratori, ha consegnato all'astronauta Paolo Nespoli la pergamena dal titolo “PERSONALIA’ ISCRITTA NELL’ALBO D’ONORE DELLA CITTA’ DI BIELLA’”.

Nel corso della serata Astropaolo Nespoli ha ripercorso la sua carriera formativa, dal liceo scientifico alla carriera nei paracadutisti incursori delle Forze Armate con il grado di Maggiore (ufficiale della riserva dell’Esercito Italiano). Quindi gli studi in ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di New York, con il preciso intento di soddisfare due dei tre requisiti per partecipare alla selezione per diventare astronauta: Laurea in una disciplina scientifica e conoscenza dell’inglese. Il terzo requisito, la condizione psicofisica era già acquisito!

L’astronauta Nespoli (che al termine dell’incontro ha voluto definirsi “Ing. Nespoli”) ha arricchito l’incontro descrivendo la vita nello spazio, le sensazioni di abitare nella ISS (International Space Station) i ritmi di lavoro della giornata da ingegnere/astronauta articolata tra esperimenti scientifici, interventi di manutenzione ed interviste/incontri video con scolaresche o personalità della politica. L‘osservazione di sedici albe ed altrettanti tramonti che in 24 ore si rincorrono, gli oceani e continenti che si alternano osservati da una posizione in movimento alla velocità di 26000 Km/h posta a 400 Km di altezza, dove il “vero confine” non è geopolitico bensì quella sottile striscia azzurra chiamata atmosfera che ci accomuna tutti quanti, separando e proteggendo il nostro pianeta dallo spazio interstellare.

Gli aneddoti e le curiosità non sono mancati a mitigare la mole di nozioni scientifiche che il tema doveva contenere. Prima della conclusione della conferenza c’è stata la possibilità di illustrare il simbolo del Terzo Paradiso, concepito dal Maestro Pistoletto, che ha adornato la sua tuta di astronauta nello spazio e che tuttora arricchisce il suo abbigliamento ufficiale.

Al termine dell’incontro, Astropaolo si è concesso ad autografi, interviste e fotoricordo con i presenti dimostrando un alto gradimento della serata trascorsa.