A Crevacuore accensione anticipata degli impianti di riscaldamento

Il territorio del comune di Crevacuore è compreso nella zona climatica E, pertanto nel territorio comunale l’esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici, di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/8/1993 n. 412, è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23.

Si è tenuto però conto che le attuali condizioni climatiche riportate dai bollettini meteorologici dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Piemonte) prevedono temperature notturne inferiori a 9 gradi centigradi che possono causare effetti deleteri sulla salute e sulla qualità di vita delle persone più anziane e più vulnerabili.

Pertanto la giunta comunale di Crevacuore ha ritenuto che le condizioni meteorologiche attuali e quelle previste rendano necessario consentire la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento. Il sindaco è stato all'unanimità autorizzato all'emissione di un'ordinanza che consenta l'anticipo dell'accensione del riscaldamento, in deroga ai limiti attualmente in vigore per i territori in fascia climatica E.

L’accensione facoltativa degli impianti e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi nel territorio comunale, consentiti nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime è autorizzata dal 28 settembre 2022 fino al 22 ottobre 2022 fino ad un massimo 07 ore giornaliere. Il riscaldamento andrà regolato a 1 grado in meno nelle abitazioni, negli uffici e nei negozi (i termosifoni non potranno superare i 19 gradi) e 2 gradi in meno per gli edifici industriali, quelli artigianali e assimilabili (i termosifoni non potranno superare i 17 gradi) In entrambi i casi è previsto un margine di tolleranza di 2 gradi in più o meno.