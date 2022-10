Tennistavolo, buona prova per Vigliano davanti al proprio pubblico

Giovedì 6 ottobre è stato il primo incontro casalingo per il Tennistavolo Vigliano. La D3 è scesa in campo contro Alpignano. La nostra squadra era composta dal trio di giovani: Giacomo Cenedese, Edoardo Del Pio Luogo ed Elos Marino. Per Cenedese 2 vittorie nette per 3 a 0, Elos 1 vittoria e 1 sconfitta, mentre rimane a secco Edoardo. Sul punteggio di 3 a 2 scende in campo Federico Villa che perde con il numero 1 avversario. Finale 3 a 3, buon risultato contro giocatori esperti.

La prima squadra della Polisportiva FC Vigliano Studio Loro ha affrontato il Cedas Lancia Splendor. Risultato finale un rotondo "cappotto" per 6 a 0. 2 punti a testa per capitan Alessio Boggiani, Emanuele Gritti e allenatore/giocatore Adrian Panaite che hanno battuto avversari di valore quali Furno, Pegoraro e Casanova. Prossimo impegno settimana prossima in trasferta.