Podismo, le corse della settimana fino al 16 ottobre

- 15 ottobre 2022, 30° Circuito Città di Biella, Il Palio del Miglio aperto a tutti. Verranno premiati i primi 5 classificati di ognuna delle categoria d'età Fidal previste in ambito maschile (di 5 anni in 5 anni), mentre in quello femminile sono state accorpate in 4 fasce: AJPSF23/35, SF40/45, SF50/55 e SF over 60. Info ed iscrizioni su: https://biellasport.net/.../iscrizione-circuito-di-biella...Non sono ammesse iscrizioni sul campo. Questo il programma: Ore 14,10 STAFFETTA SCOLASTICA Scuole Medie Inferiori (Mt.800x5) G.P.Eurometallica (1 SERIE); Ore 14,35 MIGLIO FEMMINILE TOP Gara Internazionale ad inviti G.P. Fabbro Andrea Ramella Bon; Ore 14,45 STAFFETTA SCOLASTICA Scuole Medie Inferiori (Mt.800x5) G.P. Microtech (2 SERIE); Ore 15,10 MIGLIO MASCHILE TOP Gara Internazionale ad inviti G.P. Botalla Formaggi; Ore 15,20 STAFFETTA SCOLASTICA Scuole Medie Inferiori (Mt.800x5) G.P. Sfilacciatura di Verrone (3 SERIE); Ore 15,45 STAFFETTA SCOLASTICA Scuole Medie Superiori (Mt.800x4) G.P. Lauretana; Ore 16,10 SPRINT SPECIAL OLYMPICS (mt.60) G.P. Regione Piemonte; Dalle ore 16,20 MIGLIO MASCHILE A/J/P/S23 (Senza Minimo)-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60-SM65-SM70 MIGLIO FEMMINILE A/J/P/S23 (Senza Minimo)-SF35-SF40-SF45-SF50-SF55-SF60-SF65 G.P. Sergent Major. Organizza Gac Pettinengo

- 16 ottobre 2022, 50° Giro di Pettinengo. IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA Ore 9.30 partenza TROFEO DELLE PROVINCE (memorial Meggiorin Ruru): gara giovanile per le categorie Cadetti/e, Ragazzi/e, Esordienti, supercuccioli su percorsi da 150 metri a 2600 metri in base alla categoria. Con la partecipazione delle rappresentative provinciali piemontesi e con alcune rappresentative provenienti da fuori regionale.; Ore 10.30 partenza gara maschile MASTER/ALLIEVI “Memorial “Cesare Bordini” su percorso di 4,3 chilometri con classifiche separate per l’accesso ai premi.; Ore 11.15 partenza GARA TOP FEMMINILE (gran premio Regione Piemonte) su percorso di 4 chilometri, con possibilità di partecipazione anche delle atlete master femminili.; Ore 11.40 partenza GARA TOP MASCHILE (memorial Roberto Febbraio e Gran Premio Regione Piemonte) su percorso di 10 chilometri (3 giri). Organizza Gac Pettinengo

- 16 ottobre 2022, Campiglia, 1° Giro delle sei cappelle. Il percorso della gara sarà prevalentemente in salita. Si tratta di una manifestazione podistica con camminata ludico motoria. Nordic walking. Il ritrovo è alle 8,30 presso la sede degli Alpini, con partenza alle 10. Saranno premiati i primi 3 arrivi e a sorteggio 3 Alpini. Il Trofeo in memoria di Maria Grazia Lazzarotto sarà consegnato al gruppo con il maggior numero di iscritti. Questo il percorso: partenza dalla sede, sentiero 5 cappelle, Santuario di San Giovanni, Cimitero, Frazione Bussetti, discesa e poi a salire la frazione Bele e l'arrivo è al Santuario di San Giovanni. Sono gradite le iscrizioni entro il 15 a Canatone Claudio al numero 3664159654. Organizza Canatone Claudio con il gruppo degli Alpini della Valle del Cervo.

- 16 ottobre 2022 Lana Boschi e Lavatoi a Tollegno. Previsti due percorsi: - 8 km per corsa non competitiva e corsa col cane; - 5 km per camminata quasi interamente immersa nella natura. Ritrovo dalle ore 8:30 presso la palestra comunale di via Mancini per le iscrizioni e ritiro pacco gara (5€ corsa e 3 € camminata). La giornata sportiva si aprirà con la mini-race che vedrà impegnati gli ormai famosi atleti degli Special Olimpics protagonisti dei numerosi successi in campo nazionale ed internazionale; alle ore 10:00 partenza delle due distanze. Il ricavato sarà devoluto al Fondo Edo Tempia.

- 16 ottobre, A Spasso con la CRI, camminata con la CRI di Cavaglià non competitiva con ritrovo alle ore 8.30 e partenza alle ore 9.00 da Piazza Palatucci (Cavaglià).