Medaglie e soddisfazioni: Pietro Micca continua la stagione con il botto, FOTO

Due weekend di medaglie e podi per la ritmica targata Pietro Micca, che continua la sua stagione agonistica sulla cresta dell’onda.

Domenica 2 ottobre Biella, si svolge la seconda prova del Campionato regionale gold Allieve presso il Pala Lamarmora, competizione agguerrita in cui le atlete si scontrano per l’accesso all’interregionale.

Valentina Pelliciari (classe 2011) si presenta determinata a questo importante appuntamento. Propone al corpo giudicante il suo complesso programma a quattro rotazioni: corpo libero, fune, clavette e nastro. Una bellissima prova per la giovane ginnasta, che nonostante qualche errore, termina in quarta posizione, ma sale sull’ambito terzo posto del podio a livello regionale, staccando così il pass per la prova Interregionale.

Arina Adanaia (classe 2009), l’atleta ucraina che da quasi un anno si allena con le compagne italiane della Pietro Micca, ritorna in pedana presentando un nuovo e complesso programma ai quattro attrezzi. Una gara impegnativa per la ginnasta che procede bene, ma commette qualche errore di troppo, termina la sua gara in dodicesima posizione.

Domenica 9 ottobre, Torino. Il weekend successivo si ritorna in pedana per gareggiare nel campionato regionale individuale, livello LB2. A rappresentare la sua società, scende in campo Bianca Vezzoli (classe 2012) con un programma totalmente rinnovato.

La giovane atleta si presenta con due esercizi: palla e nastro, nastro che per Bianca è una novità assoluta. Conduce una splendida gara, dimostrando grande crescita e carattere; infatti, la giuria non tarda a confermarla sul gradino più alto del podio. Oro per Bianca in classifica generale, oro al nastro e argento alla palla.

Due fine settimana intensi per la ritmica Pietro Micca, che non ha tempo per riposare, infatti le prove di zona tecnica si avvicinano, rivedremo presto le atlete calcare le pedane di livello interregionale.