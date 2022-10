Golf, ecco i risultati al Trofeo Tenuta Castello

Sabato al Gc Cavaglià si è giocato il classico appuntamento autunnale Trofeo Tenuta Castello & BM Flooring by Bertolino Moquettes (18 buche Stableford 3 categorie) che ha visto al via in una tiepida giornata autunnale un’ottantina di partecipanti. Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Rudy Saccà Biella Betulle punti 30, 1° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 35, 2° Netto Fabrizio Fournier Valle D'Aosta 33, 3° Netto Marco Librasi Cavaglià 32, 4° Netto Lucio Salogni Cavaglià 32, 5° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 29. 2a categoria: 1° Netto Luca Zucchetti Cavaglià 41, 2° Netto Giulio Piacco Cavaglià 39, 3° Netto Sandra Ravani Cavaglià 38, 4° Netto Francesco Ciampini Crema 37, 5° Netto Fulvio Orselli Crema 36. 3a categoria: 1° Netto Simone Volpe Tenuta Castello 46, 2° Netto Alberto Garziero Tenuta Castello 44, 3° Netto Ennio Domenico Falleti Tenuta Castello 41, 4° Netto Antonio Mazzei Ambrosiano 40, 5° Netto Stefano Meggiorin Cavaglià 40. 1° Ladies Enrica Aprile Cavaglià 38, 2° Ladies Francesca Invernizzi Tenuta Castello 35. 1° Tenuta Castello Pierluigi Crotta 38. Settimana densa di appuntamenti al Gc Cavaglià.

Martedì è prevista la finale del circuito Golf Friends Tour 2022 (gara privata su 18 buche Stableford con categoria amici). Giovedì si giocherà la tappa della Coppa Agis (18 buche Louisiana a coppie).Il weekend si aprirà sabato con il Chimenti Store Golf Trophy (18 buche Stableford 3 categorie). Dopo la premiazione a seguire rinfresco.Domenica si giocherà la classica di tabellone Coppa Commissione Sportiva 2022 (18 buche 1a cat. Medal, 2a/3a Stableford). Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it