Calcio, via il tecnico Giraulo e il ds Zanin: arriva a Vigliano Turetta

I 5 ko di fila subiti in campionato sono stati sufficienti al Vigliano per operare dei cambi nei punti chiave dello staff tecnico: via l'allenatore Alessandro Giraulo e il direttore sportivo Gabriele Zanin, dentro l'ex Chiavazzese e Biellese Tiziano Turetta. Queste le scelte assunte dalla società giallorossa, annunciate poche fa sui propri canali social.

"La società FC Vigliano comunica ufficialmente di aver sollevato Alessandro Giraulo e Gabriele Zanin dall'incarico di allenatore e direttore sportivo della prima squadra – si legge nella nota stampa - Inoltre, la società giallorossa prende atto delle dimissioni del direttore generale Fabrizio Alandi. A tutti loro vanno i ringraziamenti della società per l'impegno dimostrato fin qui, insieme ai migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

La direzione sportiva viene ora affidata a Tiziano Turetta, dirigente sportivo noto nel panorama calcistico locale, con importanti esperienze alla Chiavazzese e alla Biellese. “L'allenamento di stasera verrà guidato dal tecnico della Juniores ma il nuovo allenatore del Vigliano verrà annunciato nelle prossime ore – commenta il presidente Paolo Daniele – Era necessario un cambio di passo per dare una svolta alla stagione”.