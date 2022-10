Bocce, stasera parte il Torneo di Tollegno

Alle 21 di questa sera, martedì 11 ottobre, prenderà il via il Torneo Notturno di bocce presso il bocciodromo di Tollegno, gara a cui parteciperanno 16 quadrette divise in due gironi da 8 che non si incroceranno nella fase finale.

Nel Girone Alto partecipano le categorie BCCD CCCC e inferiori. In quello Basso la categoria DDDD.

Questo il regolamento. Le formazioni hanno possibilità del prestito per un massimo di 2 giocatori). Inizio partite alle 21, con vittoria a punti 13 nel tempo massimo di ore 2:15 (non è ammessa parità). Accedono alla fase finale le prime 4 formazioni classificate di ogni girone che si affronteranno nelle semifinali 1^ contro 4^ e 2^ contro 3^.

Punteggi per la prima fase a gironi: 2 punti per partita vinta, 0 punti per partita persa (non è ammesso la parità); in caso di parità, scaduto il tempo, giocata supplementare con pallino che non si annulla e non si perde; se rimane parità spareggio con prova del punto. Classifica finale. Parità tra 2 formazioni risultato scontro diretto. Parità tra 3 o più formazioni: 1° classifica avulsa; 2° somma punti fatti, sommati a quelli non fatti dagli avversari (scontri diretti); 3° maggior somma punti fatti totali nella fase preliminare. Per quanto non contemplato dal regolamento, vigono le norme tecniche, organizzative e statuarie della FIB.

Calendario: martedì 11-18-25 ottobre; martedì 15-22-29 novembre; martedì 6 dicembre; martedì 13 dicembre semifinali e finali con orario di inizio 20:30 e partite da 2 ore.

Premi. Primi classificati dei due gironi euro 80. Premi fase finale per ogni girone: 1° classificato euro 300; 2° classificato euro 200; ¾° classificato euro 150.