Basket, Collegno troppo forte: cuore e orgoglio non bastano al Teens

Cuore e orgoglio non bastano al Teens per lottare alla pari 40 minuti contro la corazzata Collegno, finalista della C Gold 2021-2022 e tra le principali candidate al salto in interregionale. Nel match giocato sabato al pala Collegno, Biella si dimostra alla pari per 12 minuti, chiudendo sotto di 1 il primo quarto. Poi si arrende alla superiorità avversaria e alla sfortuna, cedendo nettamente 50-99.

Zeta Esse Ti limitato dall’assenza per infortunio di Caroli, dalla presenza solo per onor di firma di Cena, mvp all’esordio e dall’infortunio a una mano subito da Brusasca dopo pochi minuti di gioco. Per il play frattura a un pollice, che lo costringerà ad alcune settimane di stop. Il parziale decisivo del match nel secondo quarto, vinto 32-9 dai padroni di casa. “I ragazzi però non hanno mai mollato” commenta coach Corrado Boschetti “e il -49 finale non rende merito alla loro prestazione. Impareremo molto da queste sconfitte, che ci serviranno per continuare il nostro percorso di crescita”. 16 punti con 6 rimbalzi, 6/8 al tiro e 20 di valutazione per Strahinja Zimonjic.

Tabellino

Collegno-Teens Biella 99-50 (18-19, 27-51, 48-73). Biella. Brusasca, Lavino 7, Pereira 2, Maffeo 7, Vioglio 1, Coppa, Curvà, Cena 4, Zimonjic 16, Bertoglio, Cerri 9, Angelino 5. Allenatore: Corrado Boschetti.