Automotive: Pichetto, incentivi Mise risultato importante

Come Mise e come Governo abbiamo in questi mesi preso l'impegno di favorire scelte compatibili con gli interessi del secondo paese manifatturiero europeo, quale è l'Italia, ispirandoci ai principi della neutralità tecnologica e della sostenibilità industriale per evitare che i costi della transizione ecologica non ricadano su consumatori, famiglie e imprese. Lo dichiara il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, intervenendo ad un dibattito organizzato a Torino, nella sede della Regione Piemonte, sulle misure per la competitiva' della filiera automotive.

" E' con questo obiettivo che abbiamo lavorato per costruire un progetto di politica industriale a sostegno del settore attraverso un mosaico di provvedimenti come i contratti di sviluppo da integrare con strumenti per la salvaguardia occupazionale e sociale, prevedendo al contempo la ri-professionalizzazione delle maestranze durante le fasi di transizione industriale e la loro formazione continua sulle future tecnologie. Un risultato tangibile in questa direzione e' dato", ha proseguito Pichetto, "dalla piena operatività degli interventi agevolativi a favore della riconversione e dello sviluppo della filiera automotive in Italia, annunciati oggi con la pubblicazione dei decreti Mise e illustrati questo pomeriggio in Regione Piemonte, che consentono alle imprese di richiedere le agevolazioni per un totale di 750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per l’Innovazione".

Il viceministro ha infine ricordato che nel corso del "mandato al Mise non e' mai mancato il supporto al cuore produttivo del Paese : in questo momento, nell'attuale dibattito sullo stop alla vendita di auto endotermiche dal 2035", ha concluso Pichetto, "abbiamo la responsabilità di continuare a sostenere tutte le aziende italiane impegnate nel percorso di riconversione. Su questo fronte dobbiamo essere pronti a vincere la sfida nel rendere l'Italia più sicura, più moderna e più innovativa".