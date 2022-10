Nel contesto delle giornate FAI d’autunno e delle passeggiate del Foliage in Oasi Zegna torna Gusto al Centro, il mercatino dei piccoli produttori: specialità bio, prodotti tipici del Biellese, frutta e verdura a chilometro zero. La manifestazione avrà luogo al Centro Zegna di Valdilana, dalle 10.30 alle 17.30 di domenica 16 ottobre.

L’evento, realizzato dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi in collaborazione con Oasi Zegna , rappresenta un momento di aggregazione dei produttori biellesi sotto un’insegna comune e con un’immagine coordinata, segno di un’appartenenza ed identità territoriale in grado di generare curiosità ed interesse per nuovi flussi turistici legati all’enogastronomia ed alla cultura. Più di venti produttori locali porteranno verdure e frutta a km zero, succhi di frutta, e prodotti da forno, pasticceria varia, prodotti da latte vaccino e di capra, salumi, miele e smielate, liquori, conserve, marmellate, salse e sughi, mostarde, birre artigianali, vini, riso, condimenti, zafferano, frutta e verdura bio, nocciole e dolci.

A questi espositori saranno affiancati anche piccole aziende artigiane locali. Passeggiando tra le bancarelle si potrànno ascoltare gli intermezzi musicali del gruppo Kiely's Folk. Per i bambini sono organizzati dalle ore 10,30 i laboratori creativi per bambini e ragazzi, coordinati di Roberta Fontolan per la realizzazione di maxi pannelli a tema autunno, con stoffe e colori. Dalle 12 sarà aperto il punto ristoro con la polenta concia, anche per asporto , e nel pomeriggio è prevista la castagnata gestita da volontari del territorio L’ evento si terrà anche in caso di pioggia, approfittando dello spazio coperto sotto i portici.