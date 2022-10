Castagnata a Valle San Nicolao a favore delle attività di volontariato

Dopo 2 anni di interruzione forzata, il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ripropone la sua tradizionale castagnata che si svolgerà domenica 16 ottobre nell'area esterna dell'oratorio parrocchiale di Valle San Nicolao. La distribuzione di caldarroste avverrà dalle ore 15,00 e sarà accompagnata da bevande e vin brulè.

Confidando nella clemenza del tempo, l' associazione invita tutta la popolazione e in particolare i bambini, a prendere parte a questa manifestazione di festa per il paese, ricordando che eventuali offerte saranno utilizzate per sostenere le attività di volontariato e specificatamente, le spese sostenute per l'acquisto della nuova autovettura.