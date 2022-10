A Miagliano arrivano "Le castagne degli Gnomi"

Domenica 16 ottobre dalle ore 15.00 è in previsione un evento per le famiglie “Le castagne degli Gnomi”, una bella giornata per grandi e piccini realizzata in collaborazione con Storie di Piazza aps, l’Associazione Miaglianese Pro Loco e il Gruppo Volontari Civici Miagliano.La manifestazione sarà incentrata sulla vita all’aria aperta, per godere delle colorate giornate d’autunno, sui frutti di stagione, ovvero le castagne, e sulla specialità miaglianese di ultimo grido: gli gnomi! Anche questa domenica saranno loro i protagonisti con il loro magico mondo e il Bosco degli Gnomi sarà di nuovo al centro delle attività.

Il sentiero degli gnomi e relativo Bosco sono stati terminati quest’ estate lungo il nuovo sentiero di raccordo fra la roggia e l’area fitness “Gymnasiumland” realizzata grazie ad un progetto Gal montagne biellesi. L’apertura del nuovo percorso è stata una grande sorpresa perché attira in passeggiata famiglie provenienti non solo dal territorio ma anche da fuori Provincia.

La giornata prevede la partenza dal Lanificio Botto di via Vittorio Veneto 2, dove sarà possibile lasciare I propri mezzi nel parcheggio dello stabilimento.

Le associazioni sopracitate collaboreranno quindi per organizzare una giornata che possa accontentare tutti:

- Amici della Lana farà l’accoglienza presso il Lanificio Botto e accompagnerà le persone lungo l’Itinerario Roggia fornendo piccole nozioni sul Villaggio Operaio Poma di Miagliano

- Storie di Piazza si occuperà dell’intrattenimento di grandi e soprattutto piccini con letture di storie magiche sia lungo la roggia e nel Bosco.

- l’Associazione Miaglianese Pro Loco infine preparerà delle gustose caldarroste accompagnate da vin brulé e succhi di frutta, alla fine del percorso. Inoltre predisporrà alcuni nuovi personaggi del “piccolo popolo” con cui potersi fotografare.

- I volontari Civici di Miagliano aiuteranno nelle diverse fasi.

Per una migliore riuscita della giornata invitiamo i bimbi che parteciperanno a vestirsi da gnometti, oppure a portare un amuleto portafortuna per scambiarsi magiche informazioni. La partecipazione sarà ad offerta libera con quote per caldarroste e bevande in loco e previa prenotazione al 351.886.2836.

In caso di maltempo l’evento verrà spostato alla Domenica successiva 23 ottobre con le stesse modalità. www.amicidellalana.it