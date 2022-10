FISAR Biella: Al Relais Santo Stefano si degusta il Vermouth, eccellenza di origine biellese

La Delegazione FISAR di Biella torna in scena con una nuova degustazione in programma, svolta all’interno della bellissima location del Relais Santo Stefano. Si terrà questo venerdì, 14 ottobre, e sarà una serata degustativo/didattica presentata dall'esperto mondiale del settore, il torinese Fulvio Piccinino, autore del libro “Il Vermouth di Torino”. Ci sono tante nuove aspettative per questo vino aromatizzato, emblema del Piemonte, che sta ricevendo consensi e ricercando nuova gloria.

I Vermouth presentati saranno: Ducale Ambrato, Storico Vermouth di Torino Cocchi, Antica Formula Carpano, Excelsior Bordiga Rosso, Bordiga Extra Dry, Antonio Parigi Bianco Gran Prix 1911 e Luigi Vico Bianco.

Il cibo in abbinamento è stato pensato e realizzato con la collaborazione di Marta Foglio, Chef del Bistrot Foodopia di Pollone e fiduciaria di Slow Food Condotta di Biella.

Il costo è di € 30 per i soci FISAR e di € 35 per i non soci.

L’evento avrà inizio alle ore 20:00. Relais Santo Stefano si trova in via Giuseppe Garibaldi 5 a Sandigliano (BI).

Per informazioni e prenotazioni: Cell. 333 6337596

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/289840660012187/?ref=newsfeed