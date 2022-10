Leo Gavazzi, ultimi giorni per visitare la mostra – speciale visita guidata

Ultimi giorni per visitare la mostra Leo Gavazzi (1922-2010) allestita allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella fino a domenica 16 ottobre. Realizzata grazie alla collaborazione tra il DocBi – Centro Studi Biellesi e Palazzo Gromo Losa Srl la mostra è inserita in un percorso finalizzato alla riscoperta degli artisti biellesi.

Per avvicinare maggiormente il pubblico a questo interessante artista il figlio Carlo Gavazzi terrà domenica alle 18 una speciale visita guidata. Leo Gavazzi (1922-2010) è stato infatti uno degli artisti più poliedrici del Novecento biellese, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Iniziò a dipingere durante l’adolescenza. Dopo la guerra, combattuta prima come soldato e poi come partigiano, si laurea in medicina, si specializza in odontostomatologia e lavora come dentista rilevando lo studio del padre. Nel 1957, costretto a casa da una lunga malattia, riprende i pennelli; l’anno successivo partecipa a un concorso, a Candelo, dove vince il primo premio.

Primo premio anche nel 1959 a Stresa e nel 1960 a Sirmione; entro il 1975 egli otterrà trentatré premi e nove segnalazioni. Nel 1972 allestisce la prima personale al Circolo degli artisti di Biella; l’anno successivo pubblica Immagini e parole al vento, libro di poesie che commentano alcuni fra i suoi quadri, riprodotti a fronte dei testi. Nel 1975, 1976, 1977, 1978 e 1983 partecipa ad Art Basel, la più importante mostra-mercato artistica d’Europa. Si susseguono le personali a Biella, Candelo, Torino, Varese, Milano, Firenze, Varazze, Grenoble, Washington, New York, Lyungby, nonché in Svizzera e Germania. Partecipa al Premio Internazionale Biella per l’Incisione nel 1976, 1979 e 1983, alla mostra Arte e Resistenza nel 1993 e a varie edizioni della manifestazione Andiamo al Piazzo. Nel 1990 Bruno Pozzato gli dedica il libro Leo Gavazzi. L’eccitata esistenza delle forme. A Milano Leo frequenta la Scuola Superiore d’Arte Applicata all’Industria al Castello Sforzesco e vi si diploma. Gradualmente, ai colori a olio egli sostituisce quelli a tempera e poi quelli acrilici. Fa largo uso della foglia d’oro e d’argento, applicata alla superficie posteriore del supporto, che è una lastra di plexiglas incisa con il trapano da dentista. La maggior parte della sua produzione dell’ultimo periodo è pervasa da una scanzonata ironia, che compare soprattutto nei numerosi quadretti di argomento odontoiatrico che la sua professione gli suggerisce. Egli si dedica inoltre all’acquerello e soprattutto alla grafica. Lavora lastre di zinco con il trapano da dentista; si cimenta inoltre con la linoleumgrafia e la litografia.

Saltuariamente, egli affronta la terza dimensione, modellando in creta, intagliando uccelli di plexiglas, dipingendo minuscoli uccellini su gruppi di tappi di sughero o utilizzando le proprie conoscenze nel campo delle materie plastiche per dar vita a blocchi di resina dai colori variopinti. “Nel 1983 a Basilea Leo rifiuta di vendere in blocco le sue opere a un notissimo mercante d’arte che possiede gallerie a Londra e a New York. Se l’avesse fatto, oggi sarebbe famoso! – ricorda il figlio Carlo Gavazzi, che ha curato l’esposizione insieme a Giovanni Vachino. “Ha dipinto fin quasi alla morte, avvenuta nel 2010: solo negli ultimissimi anni l’ingravescente cecità gli ha impedito di dar forma e colore come egli avrebbe voluto a ciò che la sua inesauribile, sfrenata fantasia gli suggeriva”. “La Fondazione ha accolto con entusiasmo la proposta di questo progetto espositivo che ci permette non solo di offrire al pubblico biellese un’altra occasione culturale importante, ma anche di fare vera ricerca storico/artistica grazie al lavoro del DocBi” commenta il Presidente Franco Ferraris. La mostra sarà visitabile fino al 16 ottobre da lunedì a venerdì h 10.30-12.30 e 16.00-17.30; sabato e domenica h 16.00-19.00. Ingresso gratuito. Visita guidata speciale domenica 16 ottobre ore 18,00