In occasione del 150° di fondazione delle Truppe Alpinee del Centenario di fondazione della Sezione di Biella, martedì 18 ottobre alle ore 20:30, in Sede Sezionale, presso la sala Dado Gaja, in via F. Nazionale, 5, è in calendario la presentazione del libro, NOI ALPINI CI SIAMO SEMPRE.

Presente l'autore, Tenente Colonnello Mario Renna, da 25 anni ufficiale dell'esercito con il cappello alpino.