Valdilana, anziana alla guida finisce fuori strada con l'auto: indenne la nipote a bordo

Esce di strada con l'auto, anziana finisce al Pronto Soccorso in codice giallo. È successo nel pomeriggio di oggi, 11 ottobre, a Valdilana: stando alle ricostruzioni del caso, la 73enne alla guida sarebbe rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo per cause ancora da accertare.

A bordo anche la nipote, rimasta indenne nel sinistro. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, anche il personale sanitario che ha subito assistito la pensionata. Presenti anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.