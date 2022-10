Biella, scontro auto-motociclo in Riva: ferito un 19enne (foto di repertorio)

Un 19enne di Zumaglia è finito in ospedale, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 7 ottobre, al rione Riva di Biella.

A rimanere coinvolte nello scontro un'auto condotta da una 25enne di Biella e un motociclo. Proprio il conducente di quest'ultimo mezzo, rimasto lievemente ferito, è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito.