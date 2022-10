Biella, 19enne alla guida urta un'auto parcheggiata in piena notte

Solo danni ai mezzi e nessun ferito. È il bilancio del sinistro stradale autonomo avvenuto intorno all'1.40 di domenica 9 ottobre, in via Carducci, a Biella. Stando alle ricostruzioni del caso, un 19enne alla guida della sua auto avrebbe urtato un mezzo in sosta. È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente, affidata agli agenti di Polizia giunti sul posto per i rilievi di rito.