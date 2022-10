Biella, 14enne in bici cade sull'asfalto per una grossa buca e si rompe un braccio (foto di repertorio)

Cade a terra per una grossa buca sulla strada e finisce all'ospedale con un braccio rotto. È successo nei giorni scorsi, a Biella, lungo via Delleani: vittima un ragazzino di 14 anni, rovinato sull'asfalto con la propria bici. Ad assisterlo il padre che l'ha subito trasportato in ospedale per le cure del caso. In seguito, ha allertato le forze dell'ordine denunciando le pessime condizioni del manto stradale.