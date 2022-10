Lavaggio e cura della moto: “Non solo carrozzeria”

Anche per le moto, così come per le auto, il lavaggio periodico è di fondamentale importanza per salvaguardare l’integrità e la lucentezza della carrozzeria: infatti, se non viene curata entro i tempi corretti, rischia di rovinarsi a causa del fango e dei piccoli insetti, esattamente come avviene nelle automobili (addirittura con maggior probabilità, a causa dei materiali delicati con cui vengono realizzate).

La prima soluzione proposta da Christian, titolare di Autolavaggio Spunton, riguarda il lavaggio “base”: una pulizia totale della moto la farà risplendere anche dopo aver fatto i viaggi più lunghi e dopo aver percorso le strade più temerarie.

Oltre ad un mantenimento “standard”, si possono realizzare periodicamente anche dei lavaggi più accurati che, oltre a rimuovere lo sporco che si annida nelle zone più piccole e di difficile raggiungimento, svolgono anche un’azione protettiva grazie ai sigillanti per la carrozzeria e/o ai nanoceramici che creano una sorta di “barriera” ed un effetto gloss lucido idrorepellente. In questo modo sarà più facile pulirla – perché lo sporco scivolerà via – e, anche, visivamente resterà più ordinata.

Ogni tipologia di moto avrà bisogno di un diverso trattamento in base al tipo di carrozzeria, ai materiali con cui è stata costruita (si pensi ad una carrozzeria che ha molte cromature) e all’età della moto stessa (una moto storica verrà trattata in maniera differente rispetto ad una moto moderna).

In base alla tipologia di lavaggio scelto dal cliente, da Spunton possono essere trattati anche cupolini, manubri, specchietti - che possono essere lucidati per rimuovere i piccoli graffi - e plastiche, utilizzando prodotti protettivi. A richiesta del cliente, vengono anche curate e lubrificate le catene.

