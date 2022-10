Gaglianico, carenza di medici: si è aperto il dialogo tra Maggia e l'Asl Biella

Il 27 settembre il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia aveva scritto all'Asl per chiedere di risolvere problematicità che riguardavano i medici di base del suo Comune ma non aveva avuto risposta (leggi qui Maggia all'Asl BI). Per questo motivo, nei giorni seguenti ha deciso di rendere pubblico il disagio che in queste ore sembra però stare pian piano rientrando.

"Sono stato contattato dalla Direzione Generale dell'Asl - spiega Paolo Maggia -, e mi hanno detto che soprattutto per i casi gravi, vedranno di assegnarli a medici ancora in Gaglianico appena possibile, quindi spero a questo punto che si risolva tutto al più presto".