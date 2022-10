Settimana Nazionale della Protezione Civile, a Biella un convegno sul rischio incendi boschivi

Istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre, dal 10 al 16 ottobre si svolgerà la quarta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile.

Obiettivo della Settimana è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici.

Numerosi gli eventi previsti dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in presenza e in modalità telematica, che vedranno il coinvolgimento del mondo delle Istituzioni e della ricerca scientifica, dell’economia e delle attività produttive, dei cittadini e del volontariato di protezione civile.

Per l'occasione anche a Biella è previsto un momento di riflessione in Prefettura giovedì 13 in tema di "Prevenzione e gestione del rischio di incendi boschivi e interfaccia urbano-rurale. La situazione del territorio biellese".

Dopo i saluti del Prefetto di Biella Franca Tancredi, quindi del Sindaco Claudio Corradino e del Vicepresidente della Provincia di Biella Federico Maio interverranno: Cristina Ricaldone del settore Protezione Civile della Regione, Daniele Cora Ispettore Generale del Corpo Volontari AIB, Cleto Canova del Coordinamento Territoriale Protezione Civile, Gian Matteo Passuello Sindaco Di Pray e Presidente Unione Montana del Comuni del Biellese Orientale, il Tenente Colonnello Francesco Melosu Comandante del Gruppo CC Forestale di Biella e Vercelli, Luca Torrini Dirigente AIB della Direzione regionale CNVVF e Alessandro Segatori Comandante dei Vigili del Fuoco di Biella.