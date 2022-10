Maggia all'Asl BI: "Carenza di medici. Il diritto alla salute deve essere garantito".

Riceviamo e pubblichiamo:

"A Gaglianico in queste settimane si sta verificando un gravissimo disservizio a carico di moltissimi cittadini per l’individuazione del medico di base! Infatti, a causa di un pensionamento di un medico di famiglia, i cittadini sono stati indirizzati dall’ASLBI ad altro dottore che visita a Gaglianico non considerando che tale medico è già al limite massimo di assistiti.

Il risultato di questa inopportuna azione è che i cittadini si vedono obbligati a scegliere medici con ambulatori distanti chilometri e chilometri da Gaglianico.

Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti cittadini ed in particolare alle persone fragili come gli anziani e/o disabili. Invece questo comportamento sta generando difficoltà e grande ansia proprio a coloro che hanno limitata possibilità di spostamento.

Per questo, facendomi portatore di un interesse diffuso, ho scritto il 27 settembre 2022 una lettera all’ASLBI chiedendo di risolvere l’urgentissima problematica. Non ricevendo ad oggi alcuna risposta mi sento in dovere di rendere pubblico il disagio che sta vivendo la popolazione di questo paese".