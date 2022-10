Giornate FAI d'Autunno: protagonisti Rosazza, Sostegno e Casa Zegna

La Delegazione FAI di Biella insieme al Gruppo FAI Giovani per le Giornate FAI d’Autunno di sabato 15 e domenica 16 marzo 2022, tra i 700 luoghi scelti in oltre 300 città di tutta Italia, offrirà al pubblico una curata selezione di luoghi biellesi, animati dai volontari della Delegazione biellese.

I luoghi biellesi protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2022 saranno: Borgo di Rosazza con il Municipio e la Torre Ghibellina; Percorso tra le chiese di Sostegno; Casa Zegna e le passeggiate lungo i sentieri dell’Albero del Pane alla Cascina Caruccia.

Presso tutti i siti saranno organizzate visite a gruppi, a cura dei volontari del FAI e con le preziose narrazioni degli Apprendisti Ciceroni, gli studenti delle scuole medie superiori biellesi che partecipano al progetto di formazione omonimo voluto dal FAI fin dal 1996. Le scuole coinvolte per questa 11^ edizione delle Giornate FAI d’Autunno sono: Liceo Scientifico Avogadro, Istituto Tecnico Commerciale Statale Eugenio Bona, IIS Gae Aulenti, IIS del Cossatese e Vallestrona.

Raccolta Fondi

Le Giornate FAI d’Autunno si svolgono nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia” che il FAI organizza nel mese di ottobre. A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Sarà possibile inoltre sostenere la Fondazione con l’iscrizione annuale, online o in piazza in occasione dell’evento, un gesto concreto in difesa del patrimonio d'arte e natura italiano.

Gli iscritti al FAI o chi si iscriverà in occasione dell’evento potranno beneficiare dell’accesso prioritario in tutte le aperture. Si sottolinea che da quest’anno le visite ai siti scelti tornano a essere libere, non sarà quindi più necessario prenotarsi online, ma sarà sufficiente presentarsi presso i luoghi oggetto di visita, seguendo le indicazioni fornite per ciascuno di esso.

ROSAZZA

Definito da molti come il borgo più misterioso d’Italia per via del suo legame con l’esoterico e il magico dovuto alla figura di Federico Rosazza, Senatore del Regno, già membro della Giovane Italia mazziniana e Gran Maestro Venerabile della massoneria biellese, che qui a Rosazza fece costruire molte opere. Recentemente insignito della bandiera dei Borghi più belli d’Italia facendo il suo ingresso ufficiale nell’associazione. Rosazza è uno dei comuni biellesi più interessanti e dove tutti, biellesi e non, potranno apprezzare le visite guidate in programma tra le sue vie alla scoperte delle bellezze più e meno note. Sarà inoltre visitabile la Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo, grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione. Tra le curiosità della visita, la possibilità, riservata ai soli iscritti al FAI, di accedere a luoghi solitamente non aperti al pubblico, ovvero la Torre del Castello, la Torre del Municipio e la Sala Consigliare del Municipio di Rosazza. Visite al borgo: partenze ogni ora dalle 10 alle 17. Visite alle torri: partenze ogni 10 minuti dalle 10 alle 17 (ultima visita alle 16,30). La torre del castello sarà visitabile solo nel pomeriggio di sabato.

SOSTEGNO

Nel Comune di Sostegno sono presenti numerose chiese, edificate nel corso dei secoli tra il Trecento e il Seicento, che presentano ciascuna particolari motivi di interesse architettonico e artistico. In occasione della Giornate FAI d’Autunno presso il Comune di Sostegno i visitatori potranno godere di un meraviglioso percorso guidato alla scoperta delle cinque chiese più importanti del luogo, non sempre aperte al pubblico, eccezionalmente aperte per l’occasione: Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, Chiesa della SS Trinità, Chiesa di Sant’Antonio, Oratorio di San Giacomo, Oratorio di S. Emiliano. Visite ogni ora e mezza dalle 10 alle 16. Presentarsi 15 minuti prima della visita. Visite alle 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00. A Sostegno inoltre i Giovani del FAI cureranno l’apertura e le visite alla Chiesa di Santa Caterina e al Museo del Bramaterra, che prende il nome dal vino D.O.C. "Bramaterra" prodotto nei territori dei comuni di Villa del Bosco, Masserano, Curino e Brusnengo e nella località Bramaterra, ricca di vigneti e così nominata già nella metà del 1400. Visite alle 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00. Presentarsi circa 15 minuti prima dell’inizio delle visite.

CASCINA CARUCCIA, VALDILANA

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno sarà possibile partecipare a una bellissima passeggiata guidata lungo il sentiero dei Castagni, denominato "anello del Castagno", per scoprire le radici profonde di questo albero secolare, parte integrante della civiltà locale e della sua economia. Sarà inoltre possibile partecipare a un'attività creativa per famiglie con i laboratori di STAMPE BOTANICHE e FOGLIE CHE PRENDONO VITA a cura della Fondazione Zegna e con gli studenti delle scuole medie superiori biellesi. Partenze dei gruppi: ogni 30 minuti dalle 14,30 alle 16.30. Durata della camminata: circa 1 ora. Si consiglia abbigliamento da montagna. Lungo il sentiero è possibile raccogliere le castagne (si consiglia di portarsi un sacchetto e/o un cestino) che possono essere successivamente arrostite grazie all’apposita attrezzatura messa a disposizione dall’associazione del Castagno.

CASA ZEGNA, VALDILANA

Parte integrante della Fondazione Zegna, Casa Zegna si trova accanto al Lanificio Ermenegildo Zegna, a Trivero Valdilana. Tutto l'anno propone un ricco programma di mostre, eventi e laboratori per famiglie. La visita consente di scoprire la storia del Gruppo Ermenegildo Zegna, che affonda le sue radici nel 1910, in un contesto straordinario che unisce la fabbrica all'ambiente montano circostante Cosa si scoprirà durante le Giornate FAI? La mostra permanente “From Sheep to Shop” racconta oltre 110 anni di un’impresa familiare costruita da quattro generazioni impegnate a realizzare la visione e gli ideali del fondatore: qualità, innovazione continua, responsabilità sociale e ambientale. Le origini del Lanificio, la nascita della confezione, l’evoluzione del marchio, il progetto della Panoramica Zegna e dell’Oasi Zegna sono raccontati attraverso documenti, pezzi storici, fibre naturali, tessuti, capi storici e immagini di grandi fotografi. La mostra temporanea “L'altra forma delle cose (AAS47692 / Picea abies)”, un progetto appositamente concepito per Casa Zegna dall’artista Emilio Vavarella. La mostra ruota infatti attorno al DNA dell’abete rosso, il cui codice identificativo dà il titolo al progetto. L’artista mette in scena uno spartito tessile su cui scorre il racconto genetico del Picea abies, questo il nome scientifico della pianta, per poi convertire il DNA dell’albero, attraverso dei software da lui creati, in un intreccio di pixel trasferibile su tessuto. Sabato e Domenica visite dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso alle 16).