Al parco commerciale Gli Orsi arriva una grande promozione dal cuore green

Il Centro Commerciale Gli Orsi ha a cuore tutti i suoi clienti e anche l’ambiente: per questo ha voluto proporre un’iniziativa che unisce shopping e sostenibilità, chiamata “Più shopping più Green”.

Fino al 30 ottobre, tutti i giovedì e le domeniche del mese, sarà possibile acquistare un carnet di buoni spesa del valore di € 50 al costo di € 25. Partecipare è semplicissimo: dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20 basta consegnare alla postazione in Galleria uno o più scontrini del giorno in corso, per un totale di almeno € 20.

Ma c’è una sorpresa in più legata al costante impegno degli Orsi per la sostenibilità ambientale: tutti coloro che porteranno al centro commerciale dei tappi di plastica da riciclare, avranno in omaggio una bellissima borsa in tela personalizzata da utilizzare per fare acquisti, per la spesa o per il tempo libero. Un piccolo gesto che testimonia il grande impegno del Parco Commerciale Gli Orsi per ridurre il proprio impatto ambientale, ad esempio utilizzando acqua delle falde e acqua piovana nell’irrigazione delle aree verdi, prestando particolare attenzione alla raccolta differenziata, riducendo il fabbisogno energetico della struttura con l’installazione di 3.000 nuove lampade con tecnologia LED e infine incentivando la mobilità sostenibile, grazie all’installazione di postazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Grazie all’iniziativa “Più shopping più Green”, il Parco Commerciale Gli Orsi farà felici tutti i clienti due volte, in quanto potranno acquistare carnet da € 50 a soli € 25 e, in più, riceveranno una bellissima shopper in omaggio, grazie alla raccolta dei tappi di plastica. Il centro vi aspetta fino al 30 ottobre tutti i giovedì e le domeniche, sulla SS 230 - Strada Trossi a Biella.

