"Ci lamentiamo di avere una generazione di bamboccioni, ma non gli diamo input"

Giovedì 6 e Venerdì 7 Ottobre c’è stato il Salone dello Studente 2022 a Torino, al Pala Alpitour. Iniziativa interessante soprattutto per i ragazzi che frequentano l’ultimo anno del Liceo o di un Istituto Tecnico perché vengono radunate in un unico luogo tutte le Università e le Accademie presenti nel panorama attuale. Al giorno d’oggi ci sono veramente moltissimi indirizzi nuovi ed interessanti che però i ragazzi ignorano ed in questo salone si può velocemente fare il primo approccio.

Ebbene, in alcuni Istituti Superiori non hanno nemmeno pensato di segnalarlo agli alunni, nemmeno a quelli dell'ultimo anno! Non che i ragazzi vadano presi per mano e portati in gita come se avessero 5 anni, per carità, lasciamo che si "sveglino" da soli, si sa che la vita è dura, ma almeno si potevano avvisare dell'opportunità.

Ci lamentiamo di avere una generazione di “bamboccioni” e poi, quando è ora di affiancarli nella loro crescita e formazione, non solo non li guidiamo, ma nemmeno gli diamo l'input per pensare al loro futuro. Non dimentichiamoci che i nostri figli saranno gli adulti della società di domani. Troppo facile lamentarsi che non ci sono più i giovani di una volta. Che noi eravamo migliori e più ambiziosi. Chiediamoci piuttosto NOI cosa facciamo per aiutare i ragazzi di oggi a crescere?

Abbiamo voglia di cambiare marcia, di cambiare le cose, una scuola così disinteressata e che si trascina a fatica non la vogliamo!