Regionali di squadra di artistica allievi: per la La Marmora un argento

Dopo il risultato importante delle giovanissime ginnaste di Artistica della Società La Marmora che la settimana scorsa sono salite sul podio conquistando la medaglia d’argento nella categoria delle più giovani ginnaste, otto dieci anni, sempre a Torino, i giovani allievi di Jacopo Vercellino, Filippo Brazzale, capitano della squadra, Edoardo Garrione, Vittorio Piccolo ed Andrea Stomboli, non potevano essere dammeno delle loro compagne. Gareggiando nella categoria più competitiva, il Livello uno, sono riusciti a conquistare anche loro la medaglia d’argento. Soddisfatto il tecnico Jacopo Vercellino che ha accettato di buon grado alcune sbavature nelle esecuzioni dei suoi ginnasti riconoscendo che comunque in questo momento gli avversari della Victoria Torino, che li hanno superati, hanno giustamente conquistato il titolo di Campioni regionali. Ma l’essere vicecampioni non è poi un risultato da sottovalutare. Li vedremo nel prosieguo del Campionato a livello nazionale.

A ruota sono entrati in campo i ginnasti Juniores e Seniores. Si attendevano alcune medaglie che sono arrivate. I ginnasti della La Marmora, unica Società biellese in gara sia nella categoria Allievi che nelle categorie superiori, hanno ottenuto buoni risultati sia nella classifica totale che nei singoli attrezzi. Negli Juniores di terza fascia Davide Cerruti ha conquistato la medaglia d’argento nella gara all-round oltre all’argento al corpo libero ed al volteggio, il bronzo agli anelli ed alla sbarra. Timoteo Bagnis è giunto quinto nel totale degli attrezzi, ma ha conquistato la medaglia di bronzo al volteggio, quarto agli anelli e quinto alle parallele. Infine Federico Ibba, pur dolorante per una fastidiosa contrattura, ha portato a termine la sua gara senza poter salire sul podio giungendo quinto al cavallo con maniglie ed alle parallele e settimo nella classifica generale. Nella categoria Senior Sandro Varnero ha conquistato l’oro al volteggio, due argenti ad anelli e parallele e l’argento nella classifica totale.

Non poteva esserci una trasferta migliore ha dichiarato la Presidente della Società perché il lavoro è tanto, i sacrifici anche e questi ragazzi hanno il diritto di ottenere dei riconoscimenti in gara che li ripaghino dell’impegno profuso giornalmente in palestra. Complimenti a tutti.