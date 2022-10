Rally & co, vittoria di Paolo Gazzetta e Francesco Foglia a Rubbiano di Solignano

Ennesima vittoria di gara e vittoria assoluta nel campionato italiano velocità fuoristrada formula classic per la coppia biellese composta da Paolo Gazzetta e Francesco Foglia portacolori della scuderia Rally & co, che a bordo della Suzuki Vitara anche nel sesto appuntamento di Rubbiano di Solignano memorial Oppici hanno agguantato il gradino più alto del podio vincendo 3 prove speciali sulle 5 in programma.

Sicuramente per il team Gazzetta (che ha sede in frazione Romanina nel comune di Veglio) da questa settimana cominceranno i festeggiamenti per i due giovani piloti sicuramente capitanati dal nonno di Paolo, Vanni Gazzetta e da papà Alberto anche lui presente in coppia con Denis Cortese sulla loro Ford fiesta proto targata Rally & co; per loro una 9° posizione assoluta primi di classe B1 condizionata da due forature che hanno sicuramente penalizzato gli ex campioni italiani.

Sfortuna anche per la coppia Valsesiana formata da Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza per un problema meccanico di poco conto avuto sulla loro jeep wrangler che li ha relegati in 14° posizione assoluta cogliendo comunque la seconda piazza in classe B2