Ottima prova di Bonino in chiusura del Campionato

Si è svolta in provincia di Parma la prova finale del campionato italiano velocità fuoristrada che ha visto Bonino Alberto sulla mini Tdi seguita dalla omonima carrozzeria portare a casa un sesto posto assoluto, terzo di gruppo e primo di classe. Un bottino interessante con una vettura ancora in fase di sviluppo.

Altre soddisfazioni in casa Bonino per la conferma del titolo nazionale femminile di Serena Rodella che, nonostante 2 gare di stop per infortunio, porta a Biella per il secondo anno consecutivo il trofeo.

Appuntamento a fine novembre con la Cronoscalata di Tandalo' in Sardegna