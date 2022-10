Golf: il biellese Michele Reale vince a Rapallo, il Campionato Maestri di PGA Italiana

Aveva già vinto nel 2018 sul tracciato milanese del Molinetto. La gara di Rapallo si è svolta il 5 e il 6 ottobre e Michele si è aggiudicato il trofeo il secondo giorno con 64 colpi giocati, 6 sotto il par del campo. Lo scorso luglio, qualificatosi per il Senior Open britannico a Gleaneagles in Scozia, arrivando terzo.

Michele Reale vanta un ottimo curriculum: Professionista dal 1991 vince subito il campionato italiano professionisti. Sei anni dopo è il migliore della stagione nel Challenge Tour. Gioca nella massima edizione sino al 2011 sui campi Europei e Giapponesi per poi dedicarsi all’insegnamento. Oggi è, come il padre Agostino e i due fratelli Andrea e Stefano, un Maestro di successo e, a 51 anni, ancora un giocatore che, allenandosi come un tempo, vince sia in Italia che in Europa.

Il fratello Andrea Reale è Maestro affermato al golf di “Villa Carolina” a Capriate d’Orba, in provincia di Alessandria. Il padre Agostino Reale, uno dei primi Maestri di golf italiani, conosciuto in tutta Italia, è ancora in attività e insegna al golf biellese “Il Mulino” di Cerrione da pochi mesi, insieme a Stefano Reale, anche lui Maestro con molti successi come Professionista alle spalle.

Memorabile un match play di Stefano con il grande giocatore spagnolo Sergio Garcia in Slovenia che è tuttora un record: 8 buche di spareggio prima di perdere dopo una imbucata dal bunker di Garcia.

I due Maestri Reale a Cerrione hanno affiancato il bravo Giorgio Del Boca che quest’anno ha portato in finale ai nazionali Juniores sei “under 14” biellesi. Giorgio Del Boca è stato allievo di Reale padre che lo definisce tra i Professionisti da lui formati con più talento.

Al golf “Le Betulle, di Magnano un altro figlio d’arte sta rientrando dopo un periodo di insegnamento di successo a Sondrio in Valtellina. Affiancherà il padre Maurizio Guerisoli e l’altro Maestro Remo Valzorio al golf di Magnano, anche lui con numerosi bambini e ragazzi alla finale nazionale “Saranno famosi” di Cavaglià. “Old and New Teachers” che dispongono di esperienza e nuove tecnologie utili all’insegnamento di questo bellissimo sport anche ai golfisti biellesi.