Brc, tutti i risultati del weekend

SERIE C 9.10.22 Biella Rugby – Collegno Rugby 31-5 (17-0)

Marcatori. Mete: Genovese (2), Savatteri, Zanotti, Lacognata. Trasformazioni: Poli, Tosetti (2).

Brc: Savatteri; Marazzato, Lamagna, Poli, Ciano; Longo, Genovese; Zanotti (cap.), Baldassi, Passuello; Brua, Bodone; Agnolio, Littori, Bortolot. A disposizione: La Cognata, Arbore, Bottero, Morandini, Nesterenko, Marcuccetti, Tosetti.

Alberto Fini, dirigente accompagnatore: “Vittoria con bonus nella prima di campionato della squadra cadetta. La partita è sempre stata condotta dai biellesi che hanno dimostrato immediatamente di essere la squadra più forte sul campo. Migliore il primo tempo, anche se un po’ per la fretta, un po’ per la palla resa scivolosa dalla pioggia, tante occasioni sono state sciupate all’ultimo passaggio. La mischia chiusa ha sempre vinto e anche le touche sono state giocate bene. Nel secondo tempo, Porrino ha utilizzato tutta la panchina, ma si è sviluppato un gioco un pochino più confuso. Anche nella seconda frazione, tanti errori in finale. Da segnalare la prestazione di Gino Genovese e l’esordio in campionato senior di Nazar Nesterenko (17 anni), uno dei profughi ucraini ospiti da marzo presso una famiglia del Biella Rugby”.

U19 8.10.22 Petrarca Padova - Biella Rugby 65-0 (43-0)

Brc: Defilippi; Panetti, Mondin, Moretti, Panizza; Caputo (cap.), Fusaro; Givonetti, Trocca, Gregori; Protto, Cafaro; Zavallone, Casiraghi, Vaglio.

A disposizione: Gibello, Fasoli, Stanichievici, Buturca, Fantini, Olmo, Nardi.

Davide Vaglio Moien, coach: “Partita a senso unico per i nostri ragazzi che hanno affrontato una compagine forte e organizzata che non ha dovuto faticare per ottenere i cinque punti. Tanti spunti per migliorare e mettere a posto alcuni ambiti di gioco dove siamo stati carenti. Settimana importante per preparare la prossima partita del girone di qualificazione, ci faremo trovare pronti per la prima partita in casa della stagione”.

U17 8.10.22 Cus Torino - Biella Rugby 29-7 (17-0)

Marcatori. Mete: meta tecnica BRC.

Brc: Pavesi; Pellegrini, Rava, Castello (cap.), Meneghetti; Salussolia, Besso; Borno, Mosca, Chiorboli; Avanzi, Poli; Cacopardo, Rossi, Bredariol. A disposizione: Grillenzoni.

Marco Porrino, coach: “Bravi i ragazzi per l’impegno e la volontà. Migliorata la difesa rispetto alla partita della scorsa settimana. Avversario preparato e cinico che ha segnato tutto quello che poteva, mentre Biella non ha saputo mettere a frutto alcune occasioni. Continuiamo a lavorare con la testa alle prossime sfide”.

U15 8.10.22 Volpiano - Biella Rugby 55-14 (22-0)

Marcatori. Mete: Zavarise e Deni. Trasformazioni: Salussolia. Brc: Deni, Ballare, Vatteroni, Baiguera. Parenzini; Grillenzoni, Bocchino, Zavarise, Mastrantuono, Corcoy, Facchetti, Protto, Billa. A disposizione: Ferro, Maccora, Gorla, Salussolia, Vitta, Vignuta.

Edo Barbera, coach: “Biella non è stato mai completamente in gioco. La squadra ha patito la fisicità e l’organizzazione avversaria non riuscendo mai ad imporre il proprio gioco. Due mete arrivate una dopo l’altra nell’unica fase in cui siamo riusciti ad alzare il ritmo. Siamo tornati a casa sicuramente insoddisfatti, ma con l’obiettivo di migliorare allenamento dopo allenamento”.