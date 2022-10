Bocce, giovedì via al Torneo Notturno di Biella

E’ in programma questa sera, lunedì 10 ottobre, alle 20 presso il Comitato Provinciale di Biella, il sorteggio del Torneo Notturno di Biella, che prenderà il via giovedì 13 ottobre al Bocciodromo di via Lombardia, con 18 quadrette (2 gironi da 9) partecipanti. Le partite inizieranno alle 21 con vittoria a 13 punti nel tempo massimo di ore 2:15 (non è ammessa parità).

Questo il calendario. Ottobre: giorni 13-14-20-21-27. Novembre: giovedì 3-10-17-24. Dicembre: giovedì 1 quarti di finale; giovedì 15 dicembre semifinali e finali con inizio alle 20:30 e partite da 2 ore.

Regolamento. Accedono alla fase finale le prime 4 formazioni classificate di ogni girone. Fase finale a scontro diretto (1^ girone A contro 4^ girone B; 2^ girone A contro 3^ girone B; 1^ girone B-4^ girone A; 2^ girone B-3^ girone A).

Punteggi per la prima fase a gironi: 2 punti per vittoria, 0 punti per sconfitta (non è ammessa parità). In caso di parità: scaduto il tempo, giocata supplementare con pallino che non si annulla e non si perde; se rimane parità, spareggio con prova del punto. Classifica finale. Parità tra 2 formazioni: risultato scontro diretto. Parità tra 3 o più formazioni: 1° classifica avulsa; 2° somma punti fatti, sommati a quelli non fatti dagli avversari (scontri diretti); 3° maggior somma punti fatti totali nella fase preliminare. Per quanto non contemplato dal presente programma regolamento, vigono le norme tecniche, organizzative e statuarie della FIB.

Premi. Primi classificati dei due gironi euro 80. Premi fase finale: 1° classificato euro 400; 2° classificato euro 300; ¾° classificato euro 200; 5/8° classificato euro 125